"Il sabato dei villaggi" alla Libreria Zabarella: Anna Toscano presenta "Al buffet con la morte"

Venerdì 25 gennaio alle ore 18, nell'ambito della rassegna di poesia "Il sabato dei villaggi" Anna Toscano presenta il suo ultimo libro di poesia "Al buffet con la morte" (La Vita Felice) alla Libreria Zabarella.

In conversazione con Laura Liberale.

L'evento

«Nelle poesie di Anna Toscano, in questo libro che, a oggi, si profila come il più maturo, il più ironico, il più personale dei suoi molti e belli già editi, la morte è una compagna di tavolo, gioca scherzi, fa cadere l’acqua, nasconde le pillole, fa fallire gelaterie.

Una canzone? Un romanzo? Al buffet con la morte è molte cose, come accade solo con la vera poesia».

dalla postfazione di Antonella Cilento