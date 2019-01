“Tra sacro e profano”, concerto alla Sala Cardinal Callegari

“Tra sacro e profano”, concerto

Sabato 5 gennaio 2019, ore 20.45

Sala Cardinal Callegari

Padova, via Curtatone e Montanara 4

La parrocchia di San Giuseppe di Padova e il Circolo Noi San Giuseppe in collaborazione con l’Associazione Musicale Anton Diabelli propongono per sabato 5 gennaio, il concerto “Tra sacro e profano”. L’appuntamento è alle ore 20.45 in Sala Cardinal Callegari, via Curtatone e Montanara 4 a Padova.

Il programma prevede la partecipazione di: Ensemble vocale Laetus Cantus dell’Associazione Musicale Anton Diabelli (Patrizia Losi, Tiziana Ravasio, Alessandra Organte, Tiziana Papalini, Elisabetta Scilironi, Massimo Boaretto, Enzo Luca Rivieri); duo di flauti (Elisa Santalucia ed Elisabetta Scilironi); Mariagiovanna Lazzarin (contralto) e Ornella Trivellato(violoncello); Ivano Paterno (fisarmonica e direttore dell’Ensemble vocale Laetus Cantus).

Saranno proposte musiche e brani di Marenzio, Crispinus, Gastoldi, Monteverdi, Beethoven, Bach, Handel, Frescobaldi.

Ingresso libero.

L’Associazione Musicale Anton Diabelli (AMAD) nasce nel 1989 dall’entusiasmo di un gruppo di giovani musicisti padovani, convinti che la musica sia un’insostituibile valore culturale e uno straordinario strumento di formazione. Nel tempo AMAD ha organizzato iniziative orientate alla diffusione della musica attraverso laboratori di strumento musicale e materie teoriche, concerti, lezioni di ascolto guidato e corsi di perfezionamento, coinvolgendo centinaia di bambini, giovani e adulti, molti dei quali hanno raggiunto elevati livelli di esecuzione musicale e ora svolgono attività concertistica o d’insegnamento.

L’Ensemble vocale Laetus Cantus nasce in seno all’Associazione Anton Diabelli nel 2016, e si dedica allo studio di un repertorio sacro e profano della musica corale antica e moderna.

informazioni: noisangiuseppe.padova@gmail.com

http://www.parrocchiasangiuseppepd.it/i-concerti-delle-festivita-natalizie/