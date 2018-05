I saggi finali de l'Inutile al teatro ai Colli

Se non stanno ancora volando, certamente hanno cominciato a veder crescere le prime piume i giovani studenti, dagli 8 ai 18 anni, che hanno frequentato l’Accademia del Teatro de Linutile e che saranno impegnati venerdì 25 e domenica 27 maggio nei saggi finali dei corsi della annualità 2017/2018.

Tre appuntamenti che giungono al termine di un intenso anno di lezioni e che daranno loro l’occasione di confrontarsi, alcuni per la prima volta, con un pubblico “in carne ed ossa” al Teatro de LiNUTILE (via Agordat 5) e al Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo, 16) di Padova

Nata nel 2011, l’Accademia de LiNUTILE è una scuola teatrale professionale per bambini e ragazzi da 8 a 18 anni diretta da Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo, con la partecipazione di docenti professionisti nel settore delle arti dello spettacolo. A sette anni dalla sua fondazione, l’Accademia è diventata un incubatore di nuove professionalità nel mondo dell’impresa culturale. Un luogo, per citare Anna Proclemer “dove ti insegnano non il talento, e come potrebbero? ma i mezzi per esplorare, conoscere, affinare, esercitare, raffinare le tue qualità innate. Ti insegnano a conoscere lo strumento che è già dentro di te. Ti insegnano ad amarlo e a rispettarlo”.

I primi a salire sul palcoscenico, venerdì 25 alle 20.30 al Teatro de LiNUTILE, saranno gli studenti del Corso di Teatro in inglese tenuto da Gabriella Conardi. I ragazzi hanno viaggiato alla scoperta del teatro e della lingua in modo creativo, con esercizi vocali, dizione, movimento, improvvisazione e si confronteranno con il musical “Mary Poppins”, un testo nato dall’unione tra il celebre romanzo di Pamela Lyndon Travers e il celeberrimo film firmato Disney.

La domenica ci si sposterà al Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo, 16) per gli spettacoli diretti da Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo.

Alle 16 saranno di scena gli studenti dei corsi 8-10 anni e 11-13 anni impegnati in “Poetica” dove daranno vita e voce ai grandi autori italiani del Novecento, da Montale a Campanile, da Carducci a D’Annunzio. Con un ospite d’eccezione: Dante Alighieri.

La grande commedia musicale della ditta Garinei e Giovannini è al centro dello spettacolo delle 21 tenuto dal corso 14-18anni i cui allievi si cimenteranno fra musica, danza, canto e recitazione: “Aggiungi un posto a tavola”, “Rugantino”, “Rinaldo in campo”, “Il giorno della tartaruga”, “Un mandarino per Teo”.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito.

Per informazioni

Accademia de LiNUTILE

049.2022907

https://www.facebook.com/teatrodelinutile

segreteria@accademiadelinutile.com

www.teatrodelinutile.com

