Saggia_mente 2018, incontro letterario ai Musei Civici

Ciclo di incontri dedicati alla presentazione di libri di alta divulgazione, di prodotti della ricerca e di romanzi legati a vario titolo alla città e al territorio, ma anche a conversazioni con esperti su temi culturali interessanti e stimolanti. Libri e parole per sapere, vicini agli interessi, alle curiosità, alla voglia di conoscere di tanti ‘non addetti a i lavori’. Libri e parole vicini alle emozioni, ai problemi, alle riflessioni dell’oggi.

Appuntamento l'11 ottobre alle 17.30 ai Musei Civici agli Eremitani - Sala del Romanino con la presentazione del romanzo di Giovanna Baldissin Molli editore Il Prato. L'autrice dialoga con Donato Gallo (Università di Padova) "Blu paonazzo. Furti, amori e crimini sotto le cupole del Santo al tempo di Donatello a Padova".

Giovanna Baldissin Molli, presidente della Veneranda Arca di S. Antonio e docente dell’Università di Padova, è al suo esordio come narratrice. Ci offre un romanzo storico, tinto di giallo, che parla di furti, amori e crimini. La storia si svolge nel decennio che va dal 1443 al 1453 e i principali protagonisti non potevano quindi che essere Donatello, la Basilica del Santo e la città, nella quale avvengono furti sacrileghi. La trama, ricca di colpi di scena, troverà alla fine una soluzione, ma a pagare un prezzo pesante non saranno solo i colpevoli. L'autrice ci conduce per mano tra le vie e le chiese della Padova quattrocentesca, ci fa sentire i suoni e gli odori di una città in grande fermento, soprattutto, ci fa scoprire i tesori artistici del periodo con descrizioni che non lasceranno indifferente il lettore.

I proventi della vendita del volume saranno devoluti al finanziamento di restauri di alcune opere della basilica.

