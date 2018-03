Saggia_mente 2018, incontro letterario ai Musei Civici

La Biblioteca Civica lancia un nuovo ciclo di incontri dedicati alla presentazione di libri di alta divulgazione e di prodotti della ricerca, ma propone anche conversazioni con esperti su temi culturali interessanti e stimolanti.

La rassegna intende sfatare l’inaccessibilità degli specialismi, per scoprire quanto la ricerca sia vicina alle emozioni, ai problemi, alle riflessioni dell’oggi. Libri e parole per sapere, vicini agli interessi, alle curiosità, alla voglia di conoscere di tanti ‘non addetti a i lavori’.

27 marzo ore 17.30

Tra prima materia e pietra filosofale: l’Opus Alchymicum in quattro percorsi di gioielleria contemporanea

conversazione con

Nichka Marobin, storica dell’arte, ambasciatore per l'Italia di Art Jewellery Forum per la gioielleria di ricerca

Saluti di Andrea Colasio, Assessore alla Cultura

Introduce Vincenza Cinzia Donvito, Settore Cultura Turismo, Musei e Biblioteche

Ispirazione, forma, associazione, emozione. L’intervento illustrerà il processo creativo che ha portato alla nascita della mostra “The Alchemical Egg. Visions and revelations of an enigma”. Esposta a Barcellona e fino a pochi giorni fa a Parigi, è attesa per l’autunno oltre il continente europeo, a Shanghai.

Partendo da un frammento del Giudizio Universale di Jheronymus Bosch (più altri due) e riflettendo sul concetto di trasformazione alchemica, il percorso della conferenza toccherà i tre stadi della conoscenza alchemica e la realizzazione di quattro “trittici” sviluppati da due orafi e da due artiste orafe specializzate nella tecnica dello smalto.

