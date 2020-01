Saggia_Mente 2020: Enrico Iviglia presenta "Ad alta voce. Storia di un ragazzo diventato tenore" al San Gaetano

Saggia_Mente

Ciclo di incontri a cura della Biblioteca Civica

Libri e parole per sapere, vicini alle curiosità, alla voglia di conoscere.

L'incontro

Giovedì 23 gennaio 2020, ore 17.30

Biblioteca Civica, Sezione Storica

Centro culturale Altinate San Gaetano

via Altinate 71, Padova

Enrico Iviglia

presenta il suo libro

Ad alta voce

Storia di un ragazzo diventato tenore

Letteratura Alternativa 2019

Presentazione decantata: il tenore eseguirà cenni live di alcuni brani eseguiti a cappella.

Il libro presenta i primi quarant’anni del tenore: un diario di esperienze, avventure, viaggi, per raccontare il percorso finora compiuto nei Teatri di tutto il mondo interpretando con la sua voce i principali ruoli delle opere liriche.

Il libro vuole essere anche un messaggio per i tanti giovani che oggi vogliono intraprendere una carriera artistica e non sanno quale strada percorrere; è il racconto di una strada in salita, costellata di incontri significativi, di perdite e abbandoni, di obiettivi, soddisfazioni e successi.

Introduce

Vincenza Cinzia Donvito, Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Ingresso

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni:

biblioteca.civica@comune. padova.it - tel. 049 8204811

http://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/ciclo-di-incontri-saggiamente-2020