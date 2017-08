Sagra dell'Addolorata a Campolongo

A Campolongo Maggiore torna la sagra dell'Addolorata, dal 15 al 19 settembre, organizzata dalla parrocchia.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Come ogni anno troverete gustosi piatti della cucina tradizionale veneta offerti da un rinomato stand gastronomico aperto tutte le sere dalle ore 19. Inoltre saranno in funzione pesca di beneficenza, Luna Park e lotteria e sono in programma serate animate da complessi e band.

Gallery