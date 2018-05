Sagra di Sant'Andrea a Cadoneghe

Da venerdì 25 maggio a domenica 3 giugno, con giornate di riposo mercoledì 31 maggio, torna la sagra di Cadoneghe nel piazzale della chiesa di Sant’Andrea in via Garibaldi.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Come di consueto sono in programma tante attività per adulti e bambini e il fornitissimo stand gastronomico.

Per scoprire il menù completo cliccate qui.

Per scoprire il programma degli spettacoli e delle serate danzanti cliccate qui.

Festival Rock

L'1, 2 e 3 giugno si svolge anche Festival Rock, serate a base di tanta musica live con le migliori band e tribute band, angolo paninoteca e happy hour. Qui tutte le informazioni.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSagraCadoneghe%2Fposts%2F2097657310511327&width=500" width="500" height="626" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Informazioni

https://www.sagracadoneghe.com​

https://www.facebook.com/SagraCadoneghe/​

https://www.facebook.com/FestivalRockDanceCadoneghe/​

Gallery