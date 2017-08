Sagra dell'Assunta a Solesino

Il comune e la parrocchia di Solesino organizzano dal 12 al 16 agosto la tradizionale sagra dell'Assunta, cinque serate ricche di eventi ed attrazioni, per tutti i gusti e le età.

Tra gli eventi in programma: Boccali sotto le Stelle, esibizione di ginnastica artistica, artisti di strada, serata con tutti i negozi del centro e delle zone periferiche aperti, tornei di giochi da bar di una volta (biliardino, ping pong, briscola), mercatini, calcio balilla umano, esibizioni delle migliori scuole di ballo della zona, musica, liscio, mostra fotografica in sala consiliare, esposizione auto e moto d’epoca e da competizione e molto altro ancora.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Il programma della sagra prevede, tutte le sere, alle ore 19 l'apertura dello stand gastronomico, del Luna Park e della pesca di beneficenza.

INFORMAZIONI

http://www.comunesolesino.it/sagra-dellassunta​