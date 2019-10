Sagra e fiera d’autunno e Gran Galà del Pasticcio a Torreglia

Dal 18 al 22 ottobre lungo le vie del centro di Torreglia tornano la sagra e fiera d’autunno e il gran galà del pasticcio.

La sagra d'autunno a Torreglia è una tradizionale festa locale, caratterizzata da una serie di eventi e intrattenimenti, tra cui la mostra dell’attività economiche e produttive, mostra delle associazioni, mostra collettiva d’arte, mostra collettiva d’arte contemporanea e stand delle associazioni, stand gastronomico con degustazione di prodotti tipici dei Colli Euganei, pesca di beneficenza, luna park e bancarelle.

Allo stand gastronomico sono assolutamente da non perdere le lasagne al ragù e besciamella servite al Gran Galà del Pasticcio a Torreglia tutte le sere con apertura dalle ore 19 alle 22

Info e contatti

Comune di Torreglia per la Sagra e Fiera d'Autunno Tel. 0499930128 int.9

e Parrocchia Sacro Cuore di Gesù per il Gran Galà del Pasticcio

Via Mirabello, 52 35038 Torreglia (Padova)

Telefono fisso: +39 0495211042

e-mail: info@parrocchiatorreglia.it

http://www.parrocchiatorreglia.it/

Per informazioni e prenotazioni posti, all’interno dello stand gastronomico, chiamare cell. 340 766417

Info web

https://www.comune.torreglia.pd.it/eventi/gran-gal-del-pasticcio-e-sagra-e-fiera-dautunno-2019/

https://www.facebook.com/torregliasacrocuore/

