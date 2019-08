Sagra dei Bigoli di Monterosso "Festa di San Bartolomeo"

Evento fa facebook https://www.facebook.com/events/474201663424233/

💥Torna la tanto attesa “Festa dei Bigoi”!💥

Quest’anno però sarà un anno speciale.. ricorre il 30° anniversario!

Vi aspettiamo dal 22 al 27 agosto con i nostri famosi bigoli al torcio DE.CO (denominazione comunale) accompagnati da altri prelibati piatti della tradizionale cucina termale veneta.

..e come ogni anno la sagra ci regala novità! Per ben rappresentare il fico, simbolico frutto di San Bartolomeo, saranno proposti due nuovi piatti:

🍽 “I Bigoi di San Bartolomeo”, bigoli (vegetariani) verdi agli spinaci, come la buccia del fico, conditi con salsa rossa di pomodoro ciliegino e basilico, come la polpa del fico.

🍽 “Il dolce di San Bartolomeo”, crostata ai fichi e frutta secca.

>>Apertura stand gastronomico ore 19<<

👉Ma non è tutto.. ogni sera luna park con zucchero filato e bubble tea, gonfiabili, ricca pesca di beneficenza, Ballo su pista d’acciaio e calcetto balilla 🎉🤸‍♀️⚽

🔥 Si parte col botto 👇

🎧 Giovedì 22 agosto: ore 21 radio Peter Pan “Impatto!” con Marco Baxo e Lady Helen

🎧 Venerdì 23 agosto: ore 21 si balla con Orchestra “Renza e i glamour”

🎧 Sabato 24 agosto: ore 21 “Sueños y son flamenco”, spettacolo folkloristico che coinvolgerà il pubblico con divertenti balli di gruppo

❌ ore 23.30 grande spettacolo pirotecnico

🎧 Domenica 25 agosto: ore 21 si balla con “Stereo B”

🎧 Lunedì 26 agosto: ore 21 si balla con Orchestra “Emanuela Angels”

🔸🔹 Speciale giostre a 1 euro 🔹🔸

🎧 Martedì 27 agosto: ore 21 si balla con “Ilenia e i festival”

👉 tutte le sere ad accogliervi angolo bar e stuzzicheria!

>> Ampio parcheggio a 50 mt dalla chiesa <<

