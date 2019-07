Sagra di Brugine 2019

Torna la tradizionale sagra di Brugine, dal 26 luglio al 7 agosto alla parrocchia Santissimo Salvatore di Brugine.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Programma 2019

Cos’è la Sagra di Brugine?

È una manifestazione annuale di musica, teatro, ballo, giochi, intrattenimento e soprattutto buona cucina.

Organizzata dai volontari della parrocchia del S.S. Salvatore.

Per stare insieme in allegria e divertimento con giochi e attrazioni.

In occasione della festa del Santo Patrono SS. Salvatore, che ricorre il 6 agosto,

anche quest’anno il comitato dei festeggiamenti della Parrocchia di Brugine si stà preparando ad accogliere i partecipanti, per la tradizionale Sagra Paesana, che si svolgerà dal 26 luglio al 7 agosto.

Il nostro rinomato stand gastronomico proporrà tutte le sere gustose specialità, i visitatori potranno divertirsi con la tradizionale pesca di beneficenza e con l’esibizione di orchestre e gruppi musicali.

La sagra paesana rappresenta un momento di interesse e di aggregazione per la gente del nostro paese e dei paesi limitrofi: basti pensare che l’anno scorso sono stati serviti nel nostro stand oltre 5mila pasti.

Il ricavato della sagra ha lo scopo di supportare i costi e le spese che la parrocchia dovrà sostenere sia per le strutture, sia per le attività rivolte a tutte le fasce d’età.

Ci teniamo a ricordare a tutti che le nostre attività sono interamente gestite e attuate da VOLONTARI che ogni anno si prodigano intensamente in tutte le attività necessarie alla buona riuscita della nostra festa parrocchiale.

Stand gastronomico

Presso il nostro stand gastronomico serviamo al tavolo su ceramica con stoviglie in acciaio e bicchieri in vetro

Apertura stand gastronomico alle ore 19.30

Anche per asporto (dalle ore 19)

Menu

Servizio asporto

Presso il bar del centro parrocchiale puoi ordinare e ritirare le pietanze per asporto

Dove

Parrocchia S.S. Salvatore

Vai Roma, 27 35020 - Brugine (PD)

Parcheggi, piste ciclabili e passaggi pedonali

Per conocere i parcheggi e i passaggi pedonali clicca qui.

Contatti

email: sagrabrugine@gmail.com

Info web

Gallery