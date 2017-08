Sagra in Corte ad Abano Terme

A Villa Rigoni Savioli di Abano Terme, la Cooperativa Sociale Nuova Idea organizza la 15esima edizione di Sagra in Corte, dall'8 al 17 settembre, nei fine settimana.

Come ogni anno troverete un ricco programma, che prevede stand gastronomico, aperitivi musicali, mercatini, animazioni per i più piccoli e la rassegna di danceability "Tanti modi per dire".

Dalle 19 aprirà lo stand gastronomico, con specialità bigoli di Monterosso e cucina tipica veneta.

INFORMAZIONI

049.8601377

comunicazione@cooperativanuovaidea.it

www.cooperativanuovaidea.it

https://www.facebook.com/cooperativanuovaidea/