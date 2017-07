Sagra del Cristo Moro 2017 di Perarolo di Vigonza

Torna la tradizionale sagra del Cristo Moro a Perarolo di Vigonza, dal 1 al 6 settembre.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Il programma prevede tutte le sere a partire dalle ore 19 l'apertura dello stand gastronomico con specialità di carne e baccalà, luna park, pesca di beneficenza e spettacoli musicali rock (segui week'n'rock https://www.facebook.com/Week-N-ROCK-130161767068498/ ), che saranno localizzati nell'area adiacente al patronato.

Tantissimi eventi in programma per i più piccoli, ma anche per giovani e adulti. Tra questi, nella giornata di domenica 3 settembre, si terrà la Seconda fiera del Cristo Moro dalle ore 9 fino a sera.

INFORMAZIONI

Programma dettagliato alla pagina www.parrocchiaperarolo.org

https://www.facebook.com/Week-N-ROCK-130161767068498/

Gallery