Sagra di Don Bosco alla Paltana

Dal 25 al 27 maggio torna il tradizionale appuntamento con la sagra di Don Bosco in zona Paltana, organizzata dalla comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco negli spazi di via Adria (attigui al Piccolo Teatro) in due weekend di cucina, musica, solidarietà, sport e fraternità.

Grazie ai volontari, anche giovanissimi, i partecipanti potranno gustare (dalle ore 19.30) succulenti piatti della tradizionedelle sagre venete (gnocchi, bigoli, costicine, salsiccie, cosciotti di pollo, pesce fritto, straecca di cavallo, fagioli, patatine fritte, insalata mista, menù bimbo con cotoletta & patatine) e ottimi panini onti proposti dal chiosco dei giovani (hamburger, hot dog, piadine); ascoltare buona musica, ballarein compagnia, giocare, vivere lo sport, aderire a iniziative solidali (con il mercatino delle occasioni e il mercatino dei fiori), sostenere la parrocchia.

Anche quest'anno torna il luna park con autoscontri, tappeti elastici, e giostra girotondo.