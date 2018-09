Sagra paesana e festa dea sardea a Onara

Torna a Tombolo in località Onara la tradizionale sagra paesana e settima festa dea sardea, in programma dal 29 settembre al 9 ottobre e organizzata dalla Pro Loco Onara nei giorni 29 settembre e 7-9 ottobre.

Alla tradizionale sagra paesana sarà in funzione il fornitissimo stand gastronomico con tipicità venete come sarde in saor, sarde alla griglia, frittura di pesce, spaghetti allo scoglio, bigoli in salsa e al baccalà, trippa veneta, grigliate di carne. Birra Oktoberfest in bicchiere di vetro.

Contatti

pro.onara@gmail.com

www.onara.it

https://www.facebook.com/proloco.onara/?hc_ref=ARSBd