Sagra di San Giovanni Battista a Carbonara

Torna al sagra di San Giovanni Battista dal 21 al 23 giugno.

Quest'anno per il trentesimo del GLF proponiamo i bigoli anche alla sagra ed in più per tutti gli appassionati di moto d'epoca domenica 23 giugno alle 9.30 ci sarà il primo raduno Zanzare Rombanti di moto 50 e 125 d'epoca e storiche.

Per il 21°Palio le nostre contrade si sfideranno per tutta la settimana!

Sabato sera vi sarà lo spettacolo teatrale con la compagnia Senza Vergongna e domenica sul nostro palco suoneranno i Four Winds...

Info web

https://www.facebook.com/events/317504595611721/

https://www.facebook.com/Gruppo-le-Fontane-Carbonara-631373200639395/