Antica sagra della Maternità di Maria a Taggì

Dal 4 al 6 ottobre torna a Taggì di Sotto l'antica sagra della Maternità di Maria, organizzata dalla parrocchia.

Tutte le sere dalle 19, e domenica anche a pranzo, stand gastronomic De Taje'.

L’antica sagra un tempo si festeggiava la seconda domenica di ottobre. Poi il rinnovo della liturgia ha spostato questa festa il 1 gennaio. Nella memoria storica però, a Taggì di Sotto è sempre rimasta nel mese di ottobre. Si è valorizzata negli ultimi anni in una tre giorni che coniuga i tradizionali momenti conviviali con significative e coraggiose manifestazioni come la gradinata in fiore in onore di Maria, la marcia “Laudato Sii” direttamente ispirata dall’omonima enciclica di Papa Francesco e il Light Festival, contenitore ad ampio respiro culturale che vuole parlare alla contemporaneità con un linguaggio diverso e innovativo.

