Sagra delle noci al Santuario dell’Arcella

Da venerdì 31 agosto a domenica 9 settembre la parrocchia Sant’Antonio d’Arcella ripropone anche quest’anno la sagra delle noci.

Anche quest’anno un ricco programma di appuntamenti per i grandi e i più piccini, ‘buone forchette’ e ballerini.

... e per finire... chi vincerà il palio 2018? Vieni a tifare per il tuo rione preferito!

http://www.santuarioarcella.it/eventi/parrocchia/antica-sagra-delle-noci