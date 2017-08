Sagra di San Bartolomeo • Panino Live a Tencarola

A Tencarola di Selvazzano Dentro torna la consueta sagra di San Bartolomeo • Panino Live, con due settimane di musica e spettacolo dal 24 agosto al 4 settembre (tutte le sere e domenica anche a mezzogiorno).

Panino Live è un progetto che parte dalla volontà di creare un'area giovani nella sagra di Tencarola.

Uno spazio curato e organizzato per soddisfare sia chi cerca il divertimento di un pre-serata, sia per chi vuole gustare una cena alternativa, grazie alla fornitissima paninoteca.

Il tutto coronato da una serie di concerti per tutte le età e tutti i gusti musicali pensata per divertirvi ed emozionarvi.

PROGRAMMA

Giovedì 24 - Deesperanza

Venerdì 25 - Rock Night con I Figli di un cane tributo Ligabue

Sabato 26 - Rock Night con Soytaranta tributo Negrita

Martedì 29 - Coro terzo tempo

Giovedì 31 - Rock Night con Safari tributo Jovanotti

VeNerdì 1 - Rock Night con Aironi Neri tributo Nomadi

Sabato 2 - Rock Night con Over Gold tributo Dire Straits

Lunedì 4 - Rock Night con The Force

Paninoteca aperta dalle 19 tutte le sere.