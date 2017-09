Sagra del Rosario con fiera e motoraduno "Vespa & dintorni" a Galzignano Terme

Torna la sagra del Rosario a Galzignano Terme, da sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre in via Roma e nelle aree limitrofe, con giostre, bancarelle, prodotti tipici, stand gastronomico e pesca di beneficenza oltre all'animazione per bambini.

Sabato sera spettacolo in piazza e conclusione lunedì con tombola e fuochi d’artificio.

Domenica 1 ottobre si tiene anche la tradizionale fiera mercato.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

MOTOINCONTRO "VESPA & DINTORNI"

Sabato 30 settembre si svolge, all'interno della manifestazione, il motoincontro "Vespa & dintorni" aperto a tutti gli scooter, motocarri e moto d'epoca.

Ritrovo alle ore 15.30 all'fficina Gaffo, in via Roma, 98

Giro turistico di circa 25 km con partenza alle ore 16, visita all'antica colombara di Valsanzibio e ristoro finale all'arrivo.

Sito web del motoraduno

UN PO' DI STORIA

La tradizionale sagra paesana del Rosario, nata intorno agli anni Sessanta, si svolge ogni anno la prima domenica di ottobre ed è organizzata dalla Pro Loco Galzignano Valsanzibio in collaborazione con il comune di Galzignano Terme e la parrocchia Santa Maria Assunta di Galzignano.

Nata per onorare la Madonna del Rosario, annoverava fra gli eventi una sfilata storica rievocante la Battaglia di Lepanto, con la sconfitta dei mori da parte dei Cristiani grazie proprio all'intervento miracoloso della Madonna del Rosario e una simpatica sfida tra contrade con una corsa a dorso di asini.

Nel corso degli anni è stata modificata nell'organizzazione e negli obiettivi, dando sempre più spazio ai bambini e alle famiglie, con diverse attività sportive e ludiche, inserendo anche una fiera mercato con bancarelle di qualità e spazio per i prodotti tipici del luogo.

INFORMAZIONI

http://www.darbolo.it/49a-sagra-del-rosario

https://www.facebook.com/galzival/​