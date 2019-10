Torna la sagra del Rosario a Galzignano Terme, che dal 5 al 7 ottobre festeggia la 51esima edizione in via Roma e nelle aree limitrofe con giostre, bancarelle, prodotti tipici, stand gastronomico e pesca di beneficenza oltre all'animazione per bambini.

Eventi collaterali

🛵 Sabato 5 ottobre alle ore 15:30 partenza del Motoincontro "Vespa e dintorni" dall'Officina F.lli Gaffo

🚴‍♂️ Domenica 6 ottobre alle ore 11:15 partenza della Biciclettata d'Autunno aperta a tutti presso l'Officina F.lli Gaffo

Info web

http://www.darbolo.it/

https://www.facebook.com/galzival/

https://www.facebook.com/comune.galzignanoterme

www.galzignanoterme.org​

