Sagra del Rosario a San Martino di Lupari

Dal 28 settembre al 4 ottobre torna a San Martino di Lupari la sagra della Madonna del Rosario, organizzata da Penna Nera e Gruppo Alpini in piazzetta Serenissima.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

La manifestazione si svolge nei giorni 28-30 settembre e 4-8 ottobre, tutte le sere dalle ore 19 e la domenica anche a pranzo con lo stand gastronomico con tanti piatti e prodotti della tradizione.

Il 28 settembre va in scena la Festa dea frasca dalle 18.30 in via Manin e a seguire cena alla veneta sotto al tendone degli alpini.