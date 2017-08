Sagra della Salute a Poncia di Curtarolo

Dal 18 al 22 agosto torna la sagra della Madonna della Salute in località Poncia di Curtarolo, tutte le sere dalle ore 19 in via Argine di Villabozza.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

PROGRAMMA

Venerdì 18 - SELENA VALLE

Sabato 19 - RENZA GLAMOUR

Domenica 20 - STEREO B

Lunedì 21 - D'ANIMOS BAND

Martedì 22 - I SABIA

Durante l'interamanifestazione saranno in funzione stand gastronomico, pista da ballo liscio coperta e giochi per bambini.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/156584051571183/