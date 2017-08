Sagra di San Bartolomeo a Monselice

​***Evento in aggiornamento

Torna a Monselice, in località San Bortolo, la sagra di San Bartolomeo organizzata dalla parrocchia il 24 agosto, con la cena della comunità e la festa del patrono che durerà per l'intera giornata.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/Parrocchia-San-Bortolo-308729732608851/