Sagra di San Bartolomeo Apostolo a Montà

Torna a Padova, in zona Montà, la tradizionale sagra patronale di San Bartolomeo, organizzata dalla parrocchia dal 24 al 28 agosto.

Come ogni anno troverete il classico stand gastronomico con piatti tipici e sezione paninoteca ogni sera dalle 19, tanta musica dal vivo, ballo e attrazioni per bambini.

