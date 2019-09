Sagra di San Carlo Borromeo e festa della comunità all'Arcella

Anche quest'anno vi aspettiamo da venerdì 6 a domenica 15 settembre per divertirci, mangiare e stare assieme in compagnia! Quest'anno troverete varie attività pensate per intrattenere tutte le età.

Appuntamento il

6, 7, 8 settembre;

12, 13, 14, 15 settembre.

Fast Food: possibilità di fare aperitivo (ogni giorno happy hour dalle 18.30 alle 20) e mangiare fantastici e buonissimi panini preparati dai giovani della parrocchia.

Tavola calda: bigoli, gnocchi, costine, pollo, frittura, patatine fritte.

Troverete tanti volontari della parrocchia che renderanno squisita la vostra cena e crediamo non serva aggiungere altro!

Pesca di beneficienza: organizzata da alcune famiglie della parrocchia, vi sarà la possibilità di vincere numerosi premi.

Area bimbi: gonfiabili, zucchero filato e intrattenimento accoglieranno i più piccoli!

Mercatino dell'usato: tanti bellissimi oggetti che cercano una nuova casa in cui essere accolti! Magari quello che cerchi da anni si trova proprio li!

Biblioteca: Anche qui troverete una vastissima scelta di libri a prezzi piccolini che cercano un nuovo lettore!

Gallerie d'arte: potrete trovare un po' di arte per le stanze del patronato.

Area chill: grande novità di quest'anno, sarà una zona dedicata a chi vuole rilassarsi e godersi la sagra nell'area tra il campetto da calcio e i campi da tennis.

Ogni serata sarà accompagnata da vari intrattenimenti: ballo liscio, latino, esibizioni di danza, concerti di cori e gruppi, spettacoli di magia, tornei di ping pong e calcio balilla.

