Sagra di San Carlo Borromeo e festa della comunità all'Arcella

La parrocchia di San Carlo in Arcella organizza anche quest'anno la sagra di San Carlo Borromeo e festa della comunità dal 7 al 16 settembre, nei giorni 7-9 e 13-16.

Tanti cambiamenti per rendere ancora più partecipata la festa: stand gastronomico, fast food e pesca di beneficenza non mancheranno, cambierà il loro posizionamento in favore di un nuovo spazio giovani e di un'area bimbi rinnovata.

All'interno si potranno trovare il mercatino dell'usato, gli eventi musicali in sala polivalente e la fornitissima biblioteca al piano inferiore.