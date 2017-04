Il 5, 6, 7 e a seguire il 12, 13 e 14 maggio la parrocchia di San Leopoldo a Ponte San Nicolò presenta la tradizionale sagra del patrono.

Sabato 6 maggio, in occasione della sagra di San Leopoldo a Ponte San Nicolò, che si terrà in via Aldo Moro, verrà dedicato uno spazio ai bambini con animazione, giochi, baby dance, balli di gruppo e sculture di palloncini.

Il progetto è a cura di Davide Giacometti (http://www.davidegiacometti.it)

Ci sarà anche un momento dedicato agli adulti: mezz'ora di adrenalina a ritmo di Zumba con la Zin Marianna.

INFORMAZIONI

L'ingresso è libero e aperto a tutti.

