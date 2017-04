Sagra di San Marco a Celeseo di Sant'Angelo

In località Celeseo di Sant'Angelo di Piove torna la tradizionale sagra di San Marco, dal 21 aprile al 1 maggio, tutti i giorni dalle 19 alle 23.

L'evento è organizzato dalla parrocchia locale in onore del patrono.

In programma intrattenimento musicale, spettacoli, animazione, mostra artistica e stand gastronomico.

INFORMAZIONI

http://www.santangelopiove.net/comune/news-and-events/events-overview/Anno-2017/sagra-san-marco.html