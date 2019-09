Sagra San Michele Arcangelo a Vaccarino

Ritorna anche quest'anno la tradizionale Sagra di San Michele Arcangelo di Vaccarino da venerdì 27 settembre a martedì 1 ottobre. Cinque serate all'insegna del divertimento e del buon cibo.

Non mancheranno i tradizionali bigoi della "Confraternita dei bigoi", ma potrete gustare pesce fritto, rane fritte, bistecche di puledro, spezzatin de musso, hot dog, dolci e tanto altro.

Il programma

Nelle cinque serate non mancherà la musica: si inizia venerdì 27 con una serata Reggaeton con dj set nell'area giovani. Sabato 28 nell'area giovani serata con Freestyle battle hosted by moova e dj Ms.

Domenica 29 alle ore10.30 inaugurazione del Campanile. Alle ore 14 il Palio delle contrade: le quattro contrade di Vaccarino si sfideranno in otto divertenti giochi. Alle ore 21 musica live con Damien McFky e Man on the moon.

Lunedì 30 serata Reggaeton con dj set. Martedì 1 ottobre serata Pensione Beat on Gigi Barichello.

Tutte le serate pesca di Beneficenza e scivolo gonfiabile.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/PAESE-DI-Vaccarino-331564937014302/

