Sagra di San Piero a Montegrotto Terme

Si svolgerà anche quest’anno la sagra di Montegrotto Terme che ospiterà anche la festa dello sport organizzata del comune di Montegrotto Terme in via Claudiana 1 a Montegrotto Terme.

Spazio giovani

Lo staff del St. Peter Pub è pronto per accogliervi anche quest’anno con ottimi panini e piadine farcite e tanta buone birra fresca in uno spazio tutto rinnovato.

Ri-Vestiti negozio vintage

Tutte le sere per il Sud Sudan. Ci crediamo, anche i più poveri del continente più povero possono essere aiutati ad uscire dalla loro situazione di difficoltà. Con questo mercatino si vorrebbe che la parrocchia si prendesse cura di rivestire di dignità quei nostri fratelli. Abbiamo conosciuto un prete, Padre Mario, che condivide in tutto lo stile di vita di questi poveri. Col riutilizzo di questi vestiti rivitalizziamo il nostro impegno per la carità e per il sostegno di questo prete e della sua missione.

Stand gastronomico e altro

Fin dalla prima sera, il 26 giugno, sarà operativo lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza, gonfiabili per i più piccoli e spazio giovani. Sempre il 26 giugno ci sarà la serata della Scuola Materna e della famiglia con un menu fisso ridotto per i bambini e i gonfiabili gratis.

Il 28 e il 30 giugno a cura della cooperativa Solaris ci saranno i giochi di una volta.

Niente plastica!

Da qualche anno la parrocchia porta avanti una scelta etica e di buonsenso, quella di non utilizzare stoviglie di plastica monouso. Una decisione guidata dal desiderio di dare un piccolo contributo alla salvaguardia dell’ambiente e per essere di esempio verso stili di vita nuovi, più sobri, etici, rispettosi del creato.

Il 29 giugno sarà il giorno del Santo Patrono: San Pietro

Alle ore 18 si svolgerà la S. Messa per ringraziare dei 50 anni di sacerdozio di Don Giuseppe Toffanello. Seguirà poi la cena coi sacerdoti che si sono succeduti a Montegrotto Terme e con quelli che hanno prestato servizio nella nostra comunità.

Nella serata conclusiva del 1 luglio ci sarà lo spettacolo pirotecnico musicale.

Durante tutte le sere avrà luogo la Festa dello Sport 2019 con esibizioni e presentazioni delle numerose società sportive della città di Montegrotto Terme. Durante la serata del 30 giugno dalle 20.30 ci sarà la premiazione di tutti gli atleti che si sono contraddistinti durante l’anno sportivo 2018/2019 e verranno consegnate le targhe per la partecipazione alla seconda festa dello sport.

