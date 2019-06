Sagra di San Pietro a Faedo di Cinto Euganeo

In località Faedo di Cinto Euganeo la parrocchia organizza la consueta sagra di San Pietro, il 22-23 e 29-30 giugno, dove troverete il mercatino dei prodotti tipici, la pesca di beneficenza, tanti spettacoli e animazione per adulti e bambini e naturalmente lo stand gastronomico con con piatti tipici dei colli Euganei e buon vino gratis per tutti.

Ci sarà inoltre una mostra di pittura aperta a tutti.

