Sagra di San Teobaldo a Bosco di Rubano

Dal 29 giugno al 5 luglio torna alla parrocchia Santi Maria e Teobaldo di Bosco di Rubano la sagra in onore di San Teobaldo.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Dietro la chiesa, all'interno del campo sportivo, sarà allestito un grande stand gastronomico dove poter degustare le migliori prelibatezze del territorio.

Si comincia con due delle golose specialità locali: bigoli fatti rigorosamente a mano e gnocchi preparati da un esperto pastaio conditi con sughi fatti con prodotti genuini.

Si prosegue con un ghiotto menù a base delle migliori carni cucinate sulle griglie e fettine di polenta abbrustolite, accompagnate da verdure grigliate, pastellate e patatine fresche (non congelate) fritte con olio di girasole.

La specialità è la carne di cavallo.

Da non dimenticare il Corner Giovani, dove si preparano pizza e succulenti panini.

Terminata la ricca degustazione, è tempo di deliziare lo spirito con la grande pista da ballo in acciaio allestita per la festa, che vi farà scatenare sulle note delle migliori band folcloristiche locali.

Tanto divertimento anche per i più piccoli, grazie a un parco gonfiabili, giochi in legno e truccabimbi.