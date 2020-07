Sagra di San Tommaso ad Albignasego

La parrocchia di San Tommaso Apostolo di Albignasego organizza la tradizionale sagra parrocchiale di San Tommaso da venerdì 17 a martedì 21 luglio.

San Tommaso in Festa

Divertiamoci, con testa!

La particolare situazione che stiamo vivendo NON ci permette di organizzare la Sagra che tanto attendevamo ma ci siamo impegnati per progettare una festa diversa, un’occasione per tornare a vivere la comunità ed i suoi spazi - in sicurezza.

Per questo ti chiediamo un po’ di pazienza nel collaborare con i volontari, rispettando le loro indicazioni e seguendo i percorsi stabiliti (sarà presto disponibile la mappa della manifestazione).

Ingresso

Ingresso: contingentato, solo dal piazzale della chiesa.

Ti chiederemo di misurare la temperatura e di lasciarci un recapito.

Uscita: solo dal campo d’erba.

Tutte le sere

Area bimbi sorvegliata con gonfiabili

Area ristoro con panini, patatine fritte e un piatto speciale diverso per ogni serata

Anguriara

Gelato di Gelateria da Nonno Piero

Osteria dei Pirati con proiezione di eventi sportivi

Intrattenimento

Ven 17 Concerto Brit Pop Rock Humbles - Music Trio

Sab 18 Live quiz con Il Cervellone

Dom 19 Serata karaoke con Singing4Passion

Lun 20 Dj set anni 90/00 con Spejo

Mar 21 Revival anni 70/80/90 con i Franzcocerock

Piatti speciali

Ven 17 Pesce Fritto

Sab 18 Baccalà alla Vicentina

Dom 19 Gnocchi

Lun 20 Piadine e Hamburger

Mar 21 Pesce Fritto

Collaborazione e sicurezza

L’evento si terrà nel rispetto delle linee guida previste, ti chiediamo un po’ di pazienza e di collaborare per la riuscita - in sicurezza - della manifestazione.

Informazioni

