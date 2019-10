Sagra di San Zaccaria a Codevigo

Come ogni anno torna la tradizionale sagra del santo patrono a Codevigo "San Zaccaria in Festa" dal 26 ottobre al 5 novembre.

All'interno della manifestazione si svolgerano eventi come la Gara di intaglio delle zucche "zuccart" e il tradizionale concerto di San Zaccaria. E ancora concerti live nei giorni 26 ottobre e 2 novembre.

La sagra si svolgerà nei giorni:

26 e 27 ottobre;

31 ottobre, 1-2-3-4-5 novembre.

Allo stand gastronomico sono assolutamente da non perdere le specialità come la frittura di pesce, il "Piatto san zaccaria" e molto altro. Per finire una ricca pesca di beneficenza vi aspetta nella sala bar del patronato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/sagracodevigo

https://www.facebook.com/up.codevigo/