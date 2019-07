Sagra dei Santi Abdon e Sennen a Sandono di Massanzago

Torna dal 2 al 6 agosto a Sandono di Massanzago la sagra paesana dedicata ai santi Abdon e Sennen, nella zona di via Roma.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Programma

★ Venerdì 2 agosto ★

Dalle ore 19 Apertura festeggiamenti

Dalle ore 21 tutti in pista con Orchestra Linda Biscaro - Official Fans Club

Ballo liscio su pista in acciaio ed ingresso gratuito!

★ Sabato 3 agosto ★

Dalle ore 19 Apertura festeggiamenti

Dalle ore 21 ci sarà l'esibizione di Emanuela Angels orchestra con ballo liscio su pista in acciaio ed ingresso gratuito!

★ Domenica 4 agosto ★

Dalle ore 09 Santa Messa solenne in onore dei Santi Abdon e Sennen

Dalle ore 21 ALICE & I DIAPASON accompagneranno la serata con ballo liscio su pista in acciaio ed ingresso gratuito!

★ Lunedì 05 agosto ★

Dalle ore 20 Ballo libero di tango argentino con la scuola Animeditango.

Dalle ore 21 per tutti gli appassionati serata latina con DJ Gomez animata da Salsa de Calle con spettacoli, animazioni e tanto ballo.

Ingresso gratuito

★ Martedì 06 agosto ★

Dalle ore 21 si esibirà Orchestra Enrico Marchiante Official con ballo liscio su pista in acciaio ed ingresso gratuito!

A seguire Spettacolo Pirotecnico alle ore 24 e chiusura festeggiamenti

---

In tutte le serate sarà presente lo Stand Gastronomico con ricco menù, ottime birre e nuove specialità 2019! La pesca di beneficenza ricca di fantastici premi e il parco divertimenti per i più giovani!

Info web

https://www.facebook.com/events/464229930826499/

https://www.facebook.com/sagrasandono/