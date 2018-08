Sagra paesana di Santa Giustina in Colle

La Pro Loco di Santa Giustina in Colle organizza anche quest'anno la tradizionale sagra paesana, che si tiene dal 24 al 29 agosto (continuativa nel periodo) e offre luna park, mostre dell'artigianato e prodotti tipici, pesca di beneficenza, stand gastronomico, ma anche spettacoli, ballo liscio e tanta musica live. Non solo anche il IV camion raduno + gara regionale off road.

