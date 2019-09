Tonra in Sagra di Santa Teresa alla Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino in Via dei salici, 36.

Quando

13, 14, 15 settembre;

20, 21, 22 settembre;

27, 28, 29 settembre.

A partire dalle 19:

stand gastronomico;

mostre ed esposizioni;

mercatino vestiti per bambini (0à/5 anni);

parco giochi “Gonfiabili”;

mercatino del libro usato.

Dettagli

Tutti i venerdì pesce.

Domenica 15 e domenica 22 settembre dalle 20 “Torneo di pallaguerra”.

Pig&Out @Sagra di Santa Teresa

È parto anche il chisco giovani con piadine, panini e birre.

