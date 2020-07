Sagra di Taggì di Sotto a Villafranca

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio, torna a Taggi di Sotto la sagra.

Dettagli

Come confermano i volontari su fabebook: «Viene proposta la sagra, un po' diversa dagli anni scorsi, ma un'opportunità di passare qualche ora insieme oppure per prendere il nostro asporto* e sentirci uniti nel fare festa.

Siamo pronti ad accoglierti con tutte le regole previste dal DPCM per poter rendere queste tre serate il più normali possibili!

Comodo servizio per asporto: ecco come fare

Se vuoi prenotare per asporto, quest'anno non dovrai nemmeno fare la coda! Abbiamo una cassa dedicata per gli asporti».

Stand dalle 19 e si può pagare con carta e bancomat. Dai commenti e dalle domande al post si conferma che non serve prenotare, certo non ci sono tutti i tavoli degli scorsi anni, ma almeno si torna a vivere uno dei momenti più sttesi dell’estate: la sagra.

Info web

https://www.facebook.com/TaggiDiSotto