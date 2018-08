Sagra di Tavo 2018

Dal 14 al 18 settembre torna la tradizionale sagra di Tavo. Tutte le sere stand gastronomico, luna park, pesca di beneficenza, mercatino missionario e spettacoli.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Inoltre, dal 15 al 16 settembre, presso l'area di via Donazzan, avrà luogo la decima edizione di "Teste calde a Tavo", immancabile appuntamento per tutti gli amanti delle macchine agricole, con motoaratura in notturna, esposizione di trattori, carioche e mezzi agricoli.

Programma

Presso l'arena spettacoli, sempre al coperto, con pista in acciaio, saranno numerosi gli eventi a cui assistere:

Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito.

Info

https://www.facebook.com/sagraditavo

Gallery