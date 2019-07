Torna la sagra di San Gaetano a Terranegra, nel quartiere Forcellini a Padova dall'1 al 6 agosto. Saranno a disposizione ricco stand gastronomico, pesca di beneficenza, gonfiabili per bambini, music pub, spazio liscio e tanti concerti e spettacoli dal vivo.

La manifestazione si svolge nella zona del Giardino dei Giusti del Mondo in via Boccaccio e della chiesa di Terranegra.

Dettagli

Eccoci arrivati anche quest’anno all’appuntamento della Sagra di San Gaetano a Terranegra.

I sei giorni della Festa sono preceduti da un periodo lungo di preparazione; c’è chi da mesi lavora, dietro le quinte per preparare strutture, attrezzature, permessi, contratti… Nei giorni della sagra sono presenti un centinaio di Volontari: ragazzi, giovani, adulti che a vario titolo, mansioni, orari affianca lo “zoccolo duro” di questi “tipi da sagra” per rendere la Festa ancora più sentita, ancora più bella e piacevole, ancora più espressione di una Comunità parrocchiale e di un quartiere.

Il buon cibo caratterizza la nostra Sagra e il nostro capannone è luogo privilegiato di incontri di vecchi amici, famiglie, vicini di casa; la musica e gli spettacoli “condiscono” le calde serate di inizio Agosto e ci invitano ad uscire di casa ed incontrare persone conosciute o meno.

Ringraziamo davvero chi ha lavorato e lavora per la buona riuscita di questa Festa e ringraziamo chi si lascerà coinvolgere e parteciperà a questa manifestazione anche solo regalandoci la sua presenza. Un augurio a tutti perché questi giorni siano fecondi per la nostra Comunità dove “ognuno può essere chiamato per nome”.

Buona festa a tutti!

Il Comitato organizzatore

Info web

https://www.facebook.com/sagraditerranegra.padova/

http://www.sagraterranegra.it/

