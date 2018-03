Saint Patrick Fest: colori, sapori e suoni d'Irlanda alla Corte dell'Orso

Dal 12 al 17 marzo la Corte dell'Orso di Camposampiero organizza la Saint Patrick Fest, per festeggiare la ricorrenza di San Patrizio con colori, suoni e sapori tipicamente irlandesi.

É P una settimana con menù irlandese e birrA a volontà all'insegna delle tradizioni dell'Irlanda.

In tutte le serate saranno distribuiti i gadget dei birrifici associati e delle birre irlandesi. Non mancherà l'intrattenimento musicale con band e canzoni a tema.

Programma musicale

Mercoledì 14 marzo: serata live con The Whiskery Rovers Band

Giovedì 15 marzo: serata Irish hard core boogie con Dj Hell-Ass-You

Informazioni

http://www.cortedellorso.it/

www.instagram.com/cortedellorso/

www.facebook.com/cortedellorso/

Prenotazioni: 049.9305176 - 334.1102749 (WhatsApp) - corteorso@gmail.com

