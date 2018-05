"Salboro Medievale", festa delle attività produttive ed economiche

Torna per il terzo anno di seguito la Festa delle attività economiche di Salboro in collaborazione con Confesercenti, quest’anno con un’iniziativa inedita organizzata dalle attività economiche del quartiere.

Domenica 6 maggio la festa delle attività produttive di Salboro avrà come tema principale il Medioevo.

I commercianti e gli esercenti di Salboro, riempiranno via Salboro e via Pomponio Leto (chiuse al traffico) con stand e banchi di prodotti del quartiere, affiancati dai prodotti provenienti dalle Regioni d’Italia di Arte del Gusto.

Durante tutta la giornata eccezionale presenza del gruppo medievale la Compagnia della Torlonga e del gruppo dei Falconieri del Atlantica che, con i loro bellissimi costumi e fantastici rapaci, faranno sfoggia durante tutta la giornata.

Per gli amanti delle quattro ruote ci sarà un’esposizione di auto da rally d’epoca e non solo.

Mentre per gli appassionati di modellistica si terrà un’esclusiva esposizione con elicotteri in scala 1:4.

Intrattenimenti della giornata

dalle 10 alle 11 esibizione dei “campioncini” di ginnastica artistica della BluKippe di Padova

dalle 11.30 le 12.30 gara di Agility Dog della Jump and Play (i cani addestrati saranno presenti tutto il giorno)

dalle 17 dimostrazione del duello medievale a cura della Compagnia della Torlonga

dalle 18 alle 19 30 esibizione della “Moon Dance” con i campioni d’Italia ed europei.

