Salmo con Hellvisback Tour al Gran Teatro Geox

Nelle capitali europee in primavera e in tutta Italia a maggio, Salmo chiude a Padova il suo Hellvisback tour.

Un grande ritorno dopo l’apertura a Jovanotti nel concerto sold-out allo Stadio Euganeo nel 2015.

Salmo - Hellvisback Tour

Domenica 14 maggio, ore 21

Gran Teatro Geox, Padova

Dopo aver collezionato il tutto esaurito in più di 50 tappe in tutta Italia lo scorso anno, chiuso a dicembre con due concerti sold out davanti a seimila persone al Fabrique di Milano, torna a grande richiesta Salmo con il suo Hellvisback tour, che sarà al Gran Teatro Geox il 14 maggio.

Brillano fra i suoi successi: due album certificati platino “Hellvisback” (uscito nel 2016 che ha debuttato al numero uno della classifica di iTunes e della FIMI restandoci inchiodato per due settimane) e “Midnite” disco del 2013, il singolo “1984” certificato platino e l’oro per il brano “Alba”.

Oltre 40 milioni di visualizzazioni sul suo canale youtube ufficiale, l’artista rap che ha venduto di più nel 2016 tornerà ad esibirsi live in primavera e prima di arrivare in Italia, sarà in tour anche in Europa a Madrid (Sala Penelope, 26 marzo), Barcellona (Bikini, 27 marzo), Parigi (La Bellevilloise, 29 marzo), Dublino (Opium Room, 31 marzo), Londra (The Garage, 2 aprile), Berlino (Music & Frieden, 4 aprile), Bruxelles (Vk, 5 aprile), Amsterdam (Suga Factory, 7 aprile), Salonicco (8 aprile).

Non solo musicista, Salmo si sta distinguendo anche per le sue doti regisitiche e di videomaker. Salmo fa parte del cast di Nuraghes S’Arena, un cortometraggio scritto e diretto da Mauro Aragoni, un fantasy visionario dalle sfumature horror che prende ispirazione da un’antica civiltà esistita realmente in Sardegna.

Nel 2014 Jovanotti lo sceglie per dirigere il video di "Sabato", che cura insieme a Nicolò Celaia e Antonio Usbergo. Jovanotti poi lo invita come special guest del suo tour negli stadi nel corso del 2015.

Nel mese di maggio 2014 Salmo annuncia la propria uscita dall’etichetta Tanta Roba per iniziare il suo nuovo progetto discografico in Machete Empire, nello stesso periodo inoltre decide di fondare la Lebonski Agency, società di booking e management.

Si può dire che Salmo abbia preso la scena rap italiana e ne abbia cambiato i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come, qui in Italia, ancora non si era visto.

Prima di approdare definitivamente al rap, Salmo ha militato in gruppi hardcore, dagli Skasico (con cui ha prodotto tre album e girato l’Europa) ai Three Pigs ai To Ed Gein, con cui ha partecipato all’Heineken Jammin Festival di Venezia nel 2008.

BIGLIETTI

Biglietti in vendita su zedlive.com, fastickets.it e nei punti vendita Fast Tickets.