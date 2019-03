Salmo in concerto alla Kioene Arena

Salmo in concerto

venerdì 22 marzo, ore 21.30

Kioene Arena - Padova

Dettagli

Con l’ultimo album ‘Playlist’ Salmo ha superato i nove milioni di stream del disco in un solo giorno e ottenuto la nomina a primo artista italiano a posizionarsi nella Global Chart con 8 brani. Negli ultimi anni Salmo si è reso protagonista di un’ascesa notevole che disco dopo disco e tour dopo tour gli ha permesso di diventare di fatto il nome di punta della scena, come confermato anche dal successo del suo ultimo album.

Ora il rapper di Olbia arriva nei palasport, dopo le discoteche, i club e le arene all’aperto. E lo fa non con uno spettacolo organizzato alla buona solo per poter fare lo spaccone e dire: “Ho suonato nei palasport”, ma con uno show pensato appositamente per essere all’altezza di questi spazi.

