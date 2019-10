“Il salotto musicale di Enrica ed Elio”: concerto e aperitivo nel foyer del Verdi

Avrà inizio lunedì 14 ottobre alle ore 18 la seconda edizione della rassegna autunnale della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi “Il salotto musicale di Enrica ed Elio”, quest’anno ospitata nel Foyer del Teatro Verdi di Padova: quattro concerti, con ottimi musicisti, seguiti da un aperitivo offerto dalla Fondazione. Gli appuntamenti, in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, sono in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e hanno il patrocinio del Comune di Padova.

Dettagli

L’apertura del cartellone cade proprio nel giorno del compleanno di Elio Peruzzi, il noto clarinettista padovano scomparso nel 2018, responsabile insieme alla moglie Enrica Omizzolo della nascita della Fondazione, il quale verrà opportunamente ricordato da un “esercito di giovani clarinettisti”: il CCCP Ensemble (Coro di Clarinetti del Conservatorio di Padova) diretto da Luca Lucchetta e con la partecipazione straordinaria di Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Il programma del concerto sarà il seguente: George Frideric Handel, “Arrivo della regina di Saba” (arrangiamento per coro di clarinetti André Seerden); Ottorino Respighi, Preludio da Bernardo Pasquini (arrangiamento per coro di clarinetti di Luca Lucchetta), Vincenzo Bellini, Concerto in mi bemolle maggiore per clarinetto e coro di clarinetti (arrangiamento di Giuseppe Saggio), solista Calogero Palermo; Jan Van Der Roost, “Rikudim” (4 danze popolari israeliane) (arrangiamento per coro di clarinetti Maarten Jense); Amilcare Ponchielli, “Il convegno”, per due clarinetti e coro di clarinetti (arrangiamento per coro di clarinetti di Luca Lucchetta), solisti Calogero Palermo e Luca Lucchetta; Giuseppe Verdi, Ouverture da “La forza del destino” (arrangiamento per coro di clarinetti Paul Harvey); Sergej Prokofiev, Marcia op. 99 in mi bemolle maggiore (arrangiamento per coro di clarinetti di Luca Lucchetta).

Fondazione musicale Omizzolo Peruzzi

Nasce nel 2012 come filiazione del Centro culturale musicale Silvio Omizzolo, fondato nel 1997 e attivo per quindici anni per mantenere vivo il ricordo del pianista, compositore e didatta padovano. Risultati dell’attività del Centro sono stati: sei cd di opere di Omizzolo, il volume Silvio Omizzolo musicista (Diastema Libri, 1998), la nuova edizione dei 10 Studi sul trillo (Armelin, Padova, 2004), sei edizioni del Concorso di musica da camera (con presidenti di giuria come Renato Zanettovich, Bruno Canino e Rocco Filippini), concerti monografici, mo- stre, conferenze, corsi di perfezionamento, ecc.. Dal 2013 la Fondazio-ne Musicale Omizzolo-Peruzzi dà vita a cicli di concerti nelle migliori sedi padovane: Auditorium Pollini, Sala dei Giganti, Sala della Carità, Auditorium San Gaetano, Sala Carmelli. La musica di Omizzolo è stata intepretata da concertisti di fama mondiale come Shlomo Mintz, Rocco Filippini, Roberto Prosseda, Bruno Canino, Alessandro Carbonare, Maurizio Baglini, Pietro De Maria, Enrico Dindo, Sonig Tchakerian, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Domenico Nordio, Michele Campanella. Presidente: Luisa San Bonifacio; vicepresidente: Edoardo Lanza; consiglieri: Cristiana Busatta, Sergio Durante, Francesco Gamba; direttore artistico Vitale Fano.

Archivio musicale Guido Alberto Fano onlus

Nasce nel 2003 a Venezia con lo scopo di favorire la conservazione, la catalogazione e lo studio delle fonti musicali e biografiche del compositore, pianista e direttore d’orchestra padovano Guido Alberto Fano, la promozione e la divulgazione della conoscenza della sua figura e della sua opera attraverso l’organizzazione di attività di ricerca, di esecuzione, editoriali e didattico-musicali. Presidente: Sonia Guetta Finzi; vicepresidente: Giovanni Alliata di Mon- tereale; segretario: Marco Di Pasquale; consiglieri: Daniele Callegari, Paolo Furlani, Massimo Somenzi; direttore artistico: Vitale Fano.

Quando e dove

Teatro Verdi di Padova – Foyer

Lunedì 14 ottobre ore 18

Ingresso

Biglietti concerti: Intero euro 10 - Ridotto euro 5 - Studenti euro 3

Acquisto biglietti:

Biglietteria del Teatro Verdi

dal martedì al sabato ore 10-18.30 e un’ora prima del concerto.

Vendita online su www.teatrostabileveneto.it.

Penotazione telefonica al n. 049 87770213

Al termine del concerto sarà offerto al pubblico un aperitivo

Informazioni

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Dosso Faiti n. 4

35141 Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it

340 9291163 - info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

