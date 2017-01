Salotto Novecento con Roberta Canzian a palazzo Zacco Armeni

Prosegue anche per il 2017 l'attività del Circolo della Lirica di Padova, associazione che offre, come da tradizione, un programma di eventi per assaporare un ricco repertorio musicale, dal Seicento alla contemporaneità, oltre a eventi e visite culturali, trasferte teatrali, incontri conviviali e divertimento.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Ogni evento vede la partecipazione di ospiti internazionali: giovani promesse del canto lirico, grandi interpreti del panorama lirico di ieri e di oggi, direttori d’orchestra, docenti di canto, consulenti musicali, registi, direttori artistici, registi, giornalisti e critici musicali.

L'EVENTO

Salotto Novecento con il soprano Roberta Canzian

Particolare evento musicale: una raffinatissima serata musicale interamente dedicata alla grande musica vocale da camera di primo '900

Il soprano Roberta Canzian, per la prima volta ospite del Circolo della Lirica interpreta un repertorio caratterizzato dalle garbate melodie di autori quali Respighi, Martucci e Wolf-Ferrari che saranno interpretate dall’artista coneglianese, pluripremiata in importanti Concorsi lirici, molto amata nel suo Veneto.

La Canzian è molto conosciuta e apprezzata nei principali teatri italiani ed esteri in cui ha debuttato i principali ruoli operisti, con la direzione di prestigiosi maestri, da Lipanvic, Palleschi, Veronesi a Muti.

Ha inciso in CD per le case discografiche "Tactus", "Kicco Music", "Phoenix".

In più occasioni ha registrato per il programma televisivo "Prima della Prima" di Rai 2; inoltre e' stata trasmessa da Rai 1 nel concerto dedicato a G. Spontini diretto dal M° Riccardo Muti al Teatro di Jesi e in mondovisione nel Concerto di Capodanno 2001 al Quirinale.

BIGLIETTI

Biglietto unico 7 euro, gratuito soci del Circolo della Lirica di Padova e soci Circolo Unificato dell'Esercito.

IL PROGRAMMA

​INFORMAZIONI

Prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi.

Circolo della Lirica di Padova: 349.8026146 - 335.630 3408 - www.circolodellalirica.it