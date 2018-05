“Salti in piazza”, i grandi campioni dell'atletica leggera in piazza delle Erbe

In attesa del XXXII Meeting città di Padova, Assindustria sport Padova organizza la prima edizione di “Salti in piazza”: una serata di festa legata allo sport. L’evento prevede una gara internazionale di salto in lungo con 12 atleti italiani e stranieri preceduta dal “Grand prix di velocità”, gara nella distanza dei 50 metri piani che decreterà “l’atleta più veloce della città di Padova”, fra i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Per l’occasione vengono installate una piattaforma mobile certificata IAAF per il salto in lungo e corsie mobili per il Grand Prix di corsa.

​SCARICA IL VOLANTINO CON IL PROGRAMMA COMPLETO

Evento organizzato con la collaborazione del comune di Padova.

