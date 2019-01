"Saluta il sole" escursioni del mattino sui colli Euganei

Si tratta di passeggiate di un paio d'ore circa su diversi sentieri dei Colli. Il martedì, il mercoledì e il venerdì.

La mattina è il momento più prezioso per fare attività fisica, se poi c'è la possibilità di farla all'aperto e in un ambiente ricco di energia come quello dei Colli Euganei, diventa un vero e proprio toccasana.☀

Una proposta alternativa alla palestra per quanti vogliono dedicare un momento della giornata alla propria salute.

Si inizia martedì 5 febbraio.

L'itinerario vede un tratto iniziale abbastanza ripido con dislivello di circa 200 metri. Respireremo il bosco e godremo di ampie vedute panoramiche, in uno dei più bei sentieri dei Colli.

Abbigliamento

certamente comodo e con scarpe che siano impermeabili vista la stagione. A meno che non piova a dirotto tendenzialmente rimane confermato.

Contributo economico

3 euro per ogni singola uscita.

Adesione

Invia un messaggio tramite la pagina Facebook di Cammini Euganei.

Oppure chiama o scrivi a Selena 3286258511

Info web

https://www.facebook.com/events/2258264381166733/